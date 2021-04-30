أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية اليوم (الجمعة) بوقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين إثر انهيار منصة في جبل الجرمق «ميرون» بمدينة صفد الفلسطينية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 38 شخصا لقوا مصرعهم إثر انهيار جسر أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود فى منطقة الجليل.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حادثة انهيار الجسر تعتبر «كارثة فادحة».

وعلى إثر الحادثة، شرعت الشرطة الإسرائيلية في إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه تم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الإصابات في حادثة الانهيار.