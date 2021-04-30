قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطابه الأول بالكونغرس بمناسبة مرور ١٠٠ يوم على توليه الرئاسة، إن بلاده ستواجه مع حلفائها تهديدات إيران وكوريا الشمالية، مؤكدا أن بلاده غير معنية بالتصعيد مع روسيا والصين، مشيرا إلى أنه تولى السلطة في ظل أسوأ جائحة منذ قرن وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير.

وقال في الخطاب السنوي أمام الكونغرس «حان الوقت لكي تبدأ الشركات الأمريكية وأغنى 1% من الأمريكيين في دفع نصيبهم العادل»، معتبراً أن خطة التطعيم ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة هي «واحدة من أعظم النجاحات اللوجستيّة» في تاريخ البلاد.

ونوه بايدن بأن بلاده ستتصدى لخطر برنامجي كوريا الشمالية وإيران النوويين، كونُهما يهددان العالم بأسره، وأكد أنه سيعمل على إنهاء الحرب في أفغانستان، مشدداً على أن الولايات المتحدة «لا تريد نزاعا» مع الصين.