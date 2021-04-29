قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم (الخميس) إن سلطات النظام الإيراني فرضت حظرا على سفر 15 شخصا، لضلوعهم في تسريب صوتي مزعوم اشتكى فيه وزير الخارجية محمد جواد ظريف من نفوذ الحرس الثوري على الدبلوماسية الإيرانية.

وفي المقابلة التي بثتها قناة إيران التلفزيونية الدولية الفضائية الناطقة باللغة الفارسية -ومقرها في لندن- في وقت متأخر يوم الأحد، قال ظريف إن نفوذه في السياسة الخارجية الإيرانية «صفر».

وقالت وكالة أنباء الطلبة «طبقا لمصدر قضائي تم منع 15 شخصا شاركوا في (إجراء) المقابلة من مغادرة إيران».

وأثار التسجيل المسرب -الذي يلقي ضوءا نادرا على العلاقة بين النظام والحرس الثوري القوي- غضب المحافظين في إيران الذين وصفوا التسريب بأنه «عمل من أعمال التجسس». وطالب عدد من المشرعين باستقالة ظريف.

واستبدل الرئيس حسن روحاني اليوم رئيس مركز الأبحاث الذي تديره الدولة والمسؤول عن إجراء المقابلة.