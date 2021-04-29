فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إن مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، سيبدأ جولة جديدة اليوم (الخميس) إلى المنطقة لمواصلة جهوده في إحلال السلام في اليمن، كشف تقرير أممي أن التصعيد الحوثي في مأرب أسفر عن مقتل وإصابة 78 مدنياً منذ مطلع العام الحالي.

وذكر تقرير لمشروع مراقبة الأثر المدني (CIMP) التابع لمنظمات أممية أنه منذ بداية عام 2021، سجل 79 حادثة عنف مسلح أثرت بشكل مباشر على المدنيين في المحافظة، موضحاً أن تلك الحوادث أسفرت عن وقوع 74 ضحية مدنية، بما في ذلك 18 حالة وفاة.

ولفت التقرير إلى أن 40 حالة من الضحايا وقعت في شهر مارس فقط، وهو أعلى عدد من الضحايا المدنيين سجله المشروع في شهر واحد في مأرب منذ بدء المشروع مطلع عام 2018، محملة الحوثيين المسؤولية.

وأضاف أن الهجوم كان له تأثير كبير بشكل متزايد على السكان المدنيين وسط القتال المكثف، حيث تصاعدت أعداد الضحايا المدنيين وحالات النزوح، مع ورود تقارير عدة عن سقوط نيران المدفعية على مواقع النازحين وبالقرب منها، بينما تواصل الصواريخ والقذائف ضرب أحياء في مدينة مأرب.

وعلمت «عكاظ» من مصادر سياسية يمنية أن حراكاً دبلوماسياً وسياسياً يتواصل للضغط على إيران ومليشياتها في اليمن لوقف هجماتها على مأرب، محذرة من خطورة نتائج زيارة وزير خارجية نظام الملالي جواد ظريف ولقائه ممثل الحوثيين محمد عبدالسلام فليته في مسقط.