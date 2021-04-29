في أول تعليق على التسجيل المسرب لوزير خارجيته، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس (الأربعاء)، أن التسريب يهدف إلى التسبب بـ«اختلاف» داخلي تزامناً مع مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي. وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن التسجيل تم نشره في وقت كانت مباحثات فيينا في ذروة نجاحها - بحسب زعمه- بهدف خلق اختلاف داخل إيران.وكلف روحاني (الثلاثاء) الاستخبارات بالقبض على المتورطين في تسريب التسجيل الصوتي لوزير الخارجية جواد ظريف.تزامن ذلك مع استدعاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أمس لظريف لسماع أقواله في ما تضمنه الملف الصوتي الذي تم تسريبه على قناة «إيران إنترناشيونال». فيما أعلن مكتب المدعي العام في طهران رفع دعوى قضائية، رداً على نشر مقابلة مع وزير الخارجية واعتبر أن «الاتهام الرئيسي في هذه القضية هو إتاحة المعلومات السرية للبلاد لأفراد غير مؤهلين». وشدد البيان على «الملاحقة الجنائية للمسؤولين عن الحادثة ومن تعاون معهم».ورد قائد الحرس الثوري إسماعيل كوثري، على تصريحات ظريف، وأوصاه بالذهاب إلى «الميدان» ومعرفة ما يحدث هناك.