أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أزمة سد النهضة تواجه تعنتاً إثيوبياً، مشيراً إلى أن أديس أبابا رفضت بعض الوساطات الإقليمية والدولية لحلّ الأزمة.

وقال شكري خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية في مجلس النواب المصري اليوم (الأربعاء) إن بلاده لديها موقف واضح بشأن عدم إعاقة التطوير والتنمية في إثيوبيا، ولكن ليس على حساب دول أخرى وخصوصاً حينما يتعلق الوضع بمياه النيل.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن بلاده تمتلك قدرات حاسمة للعب دور أساسي على الساحة الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن مصر مع الحلول السياسية للأزمة الراهنة المتعلقة بسدّ النهضة.