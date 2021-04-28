أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، أن المسلمين في فرنسا ضحايا للإرهاب أيضاً ويجب أن نحميهم. وكشف في مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء)، أنه منذ بداية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017 تمكنا من إحباط 36 اعتداء إرهابيا.وقال دارمانين، إن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب سيعزز قوة أجهزة المخابرات الفرنسية في مراقبة أنشطة الناس على الإنترنت.وسيؤدي أحد الإجراءات إلى توسيع استخدام أجهزة المخابرات الفرنسية للخوارزميات لتعقب المتطرفين عبر الإنترنت، وهي طريقة يتم تجربتها بالفعل منذ عام 2015 لمراقبة تطبيقات المراسلة.