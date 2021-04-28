اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات المختلفة لمواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيرة الجوية والصواريخ الموجهة بدقة التي تنتجها إيران وتقدمها إلى وكلائها في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلن البيت الأبيض (الجمعة).ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع وفدين أمريكي وإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في وقت سابق. مثل الجانب الإسرائيلي السفير جلعاد إردان ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات ونائبه رؤوفين عازار، في حين مثل الجانب الأمريكي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وباربرا ليف المدير الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريت ماكغورك ومبعوث إيران روب مالي.وحسب بيان البيت الأبيض، التقى الطرفان «لمواصلة المشاورات الثنائية الوثيقة بين الحكومتين حول مجموعة من القضايا الإقليمية». وناقش المسؤولون مخاوفهم الخطيرة بشأن التقدم في البرنامج النووي الإيراني في السنوات الأخيرة.واتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على التهديد الكبير الذي يشكله السلوك العدواني لإيران في المنطقة، وشدد المسؤولون الأمريكيون على دعم الرئيس بايدن الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.وقال السفير إردان لصحيفة جيروزاليم بوست قبل الاجتماع: «نجري مجموعة واسعة من المناقشات، ليس فقط حول محادثات فيينا». وأضاف: «لقد عبرنا عن معارضتنا الواضحة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وقلنا إنها اتفاقية معيبة وسيئة، والعودة إلى نفس الصفقة ستجعلها أقل احتمالا للوصول إلى اتفاق أفضل في المستقبل.. كما أوضحنا موقفنا بشأن الحفاظ على حرية إسرائيل في العمل وفق أي سيناريو».وأضاف: «نتشارك الهدف نفسه، وهو منع إيران من الحصول على أسلحة نووية».