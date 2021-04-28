فيما بدت أنها «حرب سفن»، أطلقت البحرية الأمريكية طلقات تحذيرية في مواجهة مع إيران، بحسب ما أعلنت اليوم (الأربعاء). وكشف الجيش الأمريكي مساء الثلاثاء أن 3 زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني تحرشت بسفينة حربية أمريكية وبزورق آخر تابع لدورية في مياه الخليج، مساء (الاثنين). واضطرت السفينة الأمريكية لإطلاق تحذيرات نارية، ابتعدت على إثرها زوارق الحرس الثوري إلى «مسافة آمنة».وأوضح الجيش الأمريكي في بيان أن الطواقم الأمريكية أطلقت تحذيرات عدة عبر أجهزة اللاسلكي ومكبرات صوت، لكن زوارق البحرية التابعة للحرس الثوري واصلت مناوراتها القريبة باقترابها لمسافة أقل من 70 مترا من السفينة الدورية «يو إس إس فايربولت» التابعة للبحرية الأمريكية ومن السفينة «بارانوف» التابعة لخفر السواحل الأمريكية. وأضاف: «عندها أطلق طاقم سفينة الدورية فايربولت طلقات تحذيرية، وابتعدت زوارق البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن السفينتين الأمريكيتين إلى مسافة آمنة».وأفصح الأسطول الخامس في الجيش الأمريكي عن أن الحادثة وقعت «شمال الخليج» العربي في الساعة 8 مساءً (بالتوقيت المحلي) يوم الاثنين خلال قيام زوارق أمريكية بدورية بحرية. وكانت أقرب مسافة بلغتها زوارق الهجوم السريع الإيرانية من السفينتين الأمريكيتين 68 ياردة. وأضاف أن هذه الحادثة «ثاني تحرش» من سفن إيرانية بأخرى أمريكية في هذا الشهر.