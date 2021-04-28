قتل 7 أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 11 آخرين في انفجار سيارة خارج مقر للشرطة في العاصمة الصومالية اليوم (الأربعاء). وأعلنت جماعة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد عبدي قاني محمد قلاف، إن الانتحاري حاول اقتحام المقر لكنه فشل. وأضاف: «كان من المحتمل أن يقتل المزيد من الأفراد لو لم يتوقف»، لافتاً إلى أن جنديين وثلاثة من المارة كانوا من بين القتلى. وذكر الدكتور هاشم سلطان في مستشفى المدينة، أنهم استقبلوا 13 جريحاً توفي اثنان منهم لدى وصولهما. وأصيب آخرون بجروح خطيرة من الشظايا.وتستهدف حركة الشباب مناطق بارزة في مقديشو، وحذر مراقبون من أن الجماعة الموالية للقاعدة قد تستغل التوترات السياسية الحالية في الصومال للهجوم على العاصمة مرة أخرى.ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فقد فر عشرات الآلاف من سكان مقديشو من منازلهم هذا الأسبوع بعد اشتباكات بين مجموعات متنافسة من الجنود يوم الأحد وسط مواجهة بشأن تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله في السلطة.