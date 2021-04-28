تواصلت اجتماعات الجولة الثالثة من مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني اليوم (الأربعاء) مع وصول الوفد الأمريكي إلى العاصمة النمساوية، الذي يلتقي غدا (الخميس) الوفد الروسي لمناقشة الاتفاق النووي، بحسب ما أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف.ويأتي لقاء الوفدين الأمريكي والروسي بعدما انتهى الاجتماع الرسمي للجولة الثالثة من المفاوضات، بعد نصف ساعة من انطلاقه أمس (الثلاثاء). وعقد وفود إيران وروسيا والصين اجتماعا خاصا. وقال مندوب روسيا إن الأطراف اتفقت على تسريع مسار العودة لاتفاق فيينا مع إيران لعام 2015.ووصفت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية النظام في إيران بأنه إرهاب يستخدم التكتيكات الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية وهي سياسة مستمرة منذ 4 عقود، وتحدثت في تقرير لها عن تحديث الأساليب الإرهابية لنظام طهران لتشمل الهجمات السيبرانية والتضليل.وقالت إن الأعمال العدوانية الأخيرة التي شنتها إيران ضد الولايات المتحدة وحلفائها تعتبر امتدادا لتاريخ طويل من الإرهاب من قبل نظام إيران، بما في ذلك التحديث الأخير للتكتيكات التي تأتي على شكل عمليات قرصنة إلكترونية وحملات تضليل «وتظهر الصور الجديدة التي نشرتها البحرية الأمريكية (الثلاثاء) سفن الحرس الثوري تقوم بمناورات غير آمنة وغير مهنية» حول السفن الأمريكية في الخليج العربي.وأضافت القناة، أنه منذ أن أصبحت جمهورية إيران الإسلامية في عام 1979، تتمتع إيران بتاريخ طويل في استخدام الإرهاب وأعمال العدوان الأخرى لتحقيق أهدافها السياسية. ولمدة 42 عامًا، تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى كدولة رائدة في رعاية ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم.