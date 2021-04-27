أسقط الجيش الإسرائيلي مساء اليوم (الثلاثاء)، طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، وعثر على أخرى أسقطت سابقًا على الحدود الشمالية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: تم إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله كما عثر على أخرى تم إسقاطها على الحدود اللبنانية قبل أسابيع. وأضاف أن القوات رصدت المسيرة الأولى بعد أن اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان وقامت بإسقاطها.وأعلن الجيش الإسرائيلي في أواخر يناير الماضي أنه أسقط طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي من جنوب لبنان. وأضاف في بيان أن قوات الدفاع الإسرائيلية راقبت الطائرة المسيرة طوال الوقت خلال الواقعة.وشدد البيان على أن الجيش سيواصل العمل من أجل منع أي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية.وتفيد المعلومات بأن المسيرة دخلت الأجواء الإسرائيلية بعمق 150 مترا، وتمت السيطرة عليها إلكترونيا بعد أن اجتازت الحدود فوق مستوطنة «حانيتا»، لكنها لم تدمر.