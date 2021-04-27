أوقفت السلطات الفرنسية اليوم (الثلاثاء) 7 أشخاص في إطار تحقيق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن زيارة قام بها رجل إلى سورية وشبكة تحويلات مالية إليها، بحسب ما أفاد مصدر قضائي، معلناً أن 6 من الموقوفين جرى القبض عليهم في إقليم الراين الأسفل والسابع في بوي دي دوم.وقال المصدر إن 6 منهم من مواليد روسيا، أما السابع فهو من مواليد جورجيا، فيما ذكرت صحيفة «دارنيار مينوت دالزاس» أن الرجال الستة المعتقلين هم من منطقة القوقاز، 4 منهم على الأقل من الجالية الشيشانية، والاثنان الآخران يعتقد أنهما من جورجيا.وعلمت الصحيفة من مصدر قضائي أن الشخص الآخر الذي تم اعتقاله في مقاطعة بوي دو دوم هو أيضاً من أفراد الجالية الشيشانية.وذكر المصدر القضائي أن الرجال السبعة تتراوح أعمارهم بين 28 و48 عاما وهم الآن تحت التحقيق الأولي من قبل النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تهم تتعلق بإقامة مشبوهة في سورية وبشبكة تحويلات محتملة إليها.