كشفت مصادر عسكرية يمنية خسائر كبيرة تتكبدها مليشيا الحوثي في مأرب، مؤكدة أن الانقلابيين خسروا اثنين من كبار القيادات العسكرية خلال اليومين الماضيين. واعترفت المليشيا المدعومة من إيران اليوم (الثلاثاء) بمقتل العميد إسماعيل حسين علي المروني والعميد صدام هاشم الغيلي في المعارك الدائرة بمنطقة المشجح غربي مأرب السبت الماضي، مبينة أن القياديين ينتميان إلى صنعاء وذمار ومن العناصر التي تدربت على أيدي خبراء إيرانيين. ولفتت إلى أن المروني قتل إلى جانب 14 فرداً من أسرته كانوا من ضمن حراساته الشخصية ويعد من أخطر العناصر الحوثية، إذ تم تكليفه بإدارة المليشيا في منطقة المشجح غرب مأرب.فيما أكد مصدر عسكري اليوم، مقتل القيادي الحوثي العميد بشير حسين الغليسي المكنى أبو شبيب والذي كان يتولى أركان حرب ما يسمى اللواء الثالث مشاة جبلي التابع للحوثيين في معارك مع الجيش الوطني في منطقة المشجح غرب مأرب.