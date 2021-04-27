اتهم وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي النظام السوري و«حزب الله» باختطاف لبنان وجعله رهينة، وقال ريفي في تصريح لـ«عكاظ»: «إننا أمام جريمة إرهابية سياسية». وطالب بإغلاق معسكرات تدريب الحوثيين ومحطة «المسيرة» التلفزيونية.واعتبر الوزير السابق أن هناك فرصة في القرار 1701، لتوسيع نطاق عمل قوات اليونيفيل للإمساك بكل الحدود البرية، على أن تتولى الشرطة العسكرية الروسية الحدود من الجانب السوري.