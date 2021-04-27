أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن المحادثات التي ستُجرى بين القاهرة وأنقرة الأسبوع القادم يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين البلدين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.وقال مستشار الرئيس التركي رجب أردوغان في تصريح أمس (الإثنين): إن هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين وإن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو. وأضاف: «بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، أعتقد أن من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر». واعتبر أن «التقارب مع مصر سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا لأننا نعي تماما أن لمصر حدودا طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديدا أمنيا لمصر».