أطلق الجيش العراقي اليوم (الاثنين) عملية أمنية نفذتها قوات من فرقته السادسة عشرة في منطقة عين الجحش جنوب غرب الموصل للبحث عن خلايا تنظيم «داعش»، ووفقاً لمصدر أمني فإن الحملة أدت إلى اعتقال مطلوب في قضايا إرهابية والعثور على مخلفات حربية تستخدم في التفخيخ.وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت مقتل أحد عناصرها في عملية أمنية بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى، مؤكدة أن أحد منتسبيها قتل أثناء عملية دهم وتفتيش لخلايا داعش في الموصل. فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الشهر الماضي مقتل 21 إرهابيا بضربة جوية في المنطقة، فيما قتل في شهر ديسمبر الماضي أكثر من 40 آخرين في عمليات برية وجوية.