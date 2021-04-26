فيما يؤكد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث أن الأمم المتحدة تبذل كل ما بوسعها لإيقاف المواجهات العسكرية في مأرب بالتعاون مع الجهات التي يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً، اتهمت وزارة الدفاع اليمنية مليشيا الحوثي اليوم (الإثنين)، بإذكاء نيران الحرب على امتداد مأرب الغربية والجنوبية والشمالية.وقال المتحدث باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي إن أبطال الجيش اليمني والمقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية يواصلون كسر وإحباط محاولات العدو المتكررة، مؤكدا أن مأرب عصية على أحلام وطموحات إيران وذراعها الإرهابية مليشيا الحوثي.وأوضح مجلي أن الجيش حقق تقدماً في جبهة المشجح والكسارة وهيلان والمخدرة بفعل المشاركة الفاعلة والمؤثرة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية التي نفذت غارات محكمة على عناصر المليشيا وآلياتها وتجمعاتها. وأكد أنه لا قلق على مأرب ما دام هناك جيش وطني يحظى بدعم وإسناد التحالف بقيادة السعودية.في غضون ذلك، شهدت صنعاء اليوم (الإثنين) انفجارات عنيفة تضرر خلالها عدد من المباني بما فيها أحد أكبر المستشفيات الخاصة، ووفقاً لناشطين يمنيين تحدثوا لـ«عكاظ» فإن الانفجار ناتج عن إخراج المليشيا صاروخا باليستيا من أحد مخازنها في الحي المجاور لملعب الثورة محاولة إطلاقه نحو مأرب لكنه انفجر ليدمر المخزن ويصيب عددا من المباني المجاورة.