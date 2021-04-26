أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري، أن أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر، لا يُقبل المساس به.

وكان بخاري قد أعلن أنه تم إحباط تهريب أكثر من 600 مليون حبة مخدرة مصدرها لبنان من قبل مهربي المخدرات، خلال السنوات الست الماضية، إضافة إلى مئات الكيلوغرامات من الحشيش المخدر، وقال: «الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها».

وفي السياق، أعرب وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي عن تمنيه بحل الأزمة مع المملكة العربية السعودية وعودة تصدير الخضروات والفواكه، مؤكدا -وفقا لقناة «الحدث»- أن بلاده حريصة على احترام الأمن القومي والمجتمع السعودي، مشددا على أن كل الشحنات التي ستخرج من لبنان ستخضع لتفتيش دقيق، كاشفا أن مكتب مكافحة المخدرات يحقق مع 4 متورطين في شحنة الكبتاغون.

من جانبها، شددت السلطات اللبنانية، اليوم (الاثنين)، على التمسك بأفضل العلاقات مع المملكة، والتشدد في مكافحة تهريب المخدرات، وذلك بعد ضبط السعودية شحنة مخدرات مهربة من لبنان، وحظر استيراد الفاكهة والخضار منه.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اليوم أنها طلبت من النيابة متابعة التحقيقات المتعلقة بتهريب المخدرات إلى السعودية. وأعربت عن أملها بأن تعيد المملكة النظر في حظر استيراد الخضراوات والفاكهة اللبنانية، وكلف رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الداخلية بالتنسيق مع الجانب السعودي للكشف عن مهربي المخدرات والحيلولة دون تكرار مثل تلك عمليات التهريب.