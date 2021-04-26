فيما فشلت جهود السلام في إيقاف العنف في أفغانستان، أصيب ما لا يقل عن 16 طفلاً اليوم (الإثنين) في هجوم صاروخي على مجمع حاكم إقليم كونار شرق البلاد. وأكد حاكم كونار سعيد حاكم أن طالبان أطلقت صاروخاً أصاب المجمع أثناء مسابقة لتلاوة القرآن الكريم، مضيفاً أن ما لا يقل عن 16 طفلا و3 من أفراد قوات الأمن الأفغانية ومسؤولي الشؤون الدينية أصيبوا، وبعض الأطفال في حالة حرجة، فيما اكتفت حركة طالبان بالقول إنها على علم بالحادثة وتتحرى الأمر.ولا تزال التخوفات من انتقال الهجمات الإرهابية من أفغانستان إلى أوروبا وأمريكا مسيطرة على المخابرات الغربية التي ترى أن تلك التنظيمات ما زالت تتطلع إلى التخطيط لهجمات إرهابية دولية من مخابئها في أفغانستان.وقال رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال السير نيك كارتر: «لم تكن هذه النتيجة التي كنا نأملها، هناك الآن خطر جسيم يتمثل في أن المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب على مدى السنوات العشرين الماضية بتكلفة باهظة يمكن أن تتراجع لأن مستقبل أفغانستان يأخذ منعطفا غير معروفة عواقبه».وقتل 12 شرطيا أفغانيا على الأقل في هجمات متفرقة لحركة طالبان في جنوب العاصمة كابول خلال الساعات الماضية.