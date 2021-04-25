أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الأحد)، أن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، تقدم باستقالته من منصبه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء المستشار نادر سعد: إن هيكل عزا استقالته إلى «ظروف خاصة». وجاءت استقالة الوزير بعد 6 أشهر على الأزمة التي اندلعت بين هيكل والصحفيين بعد نشره مقطعاً مصوّراً على الصفحة الرسمية للوزارة قال فيه إن «أعمار من هم أقل من 35 سنة، ويمثلون حوالى 60 أو 65% من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات».واتهم مذيعون ورؤساء تحرير، الوزير بالتقصير في أداء عمله، والإساءة لمهنة الصحافة، بينما وصفه بعضهم بـ«الخيانة الوطنية». وطالب عدد من الإعلاميين الوزير بتقديم استقالته.وكان التليفزيون الرسمي المصري أذاع تسريباً لمكالمة تليفونية بين هيكل ورئيس حزب الوفد المصري السابق السيد البدوي، يتحدثان فيه عن حضور اجتماع مع قوى سياسية من ضمنها جماعة الإخوان التي تصنفها الحكومة المصرية جماعةً إرهابيةً. ورداً على هذا الهجوم، اتهم هيكل في منشور آخر عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك مهاجميه بأنهم جزء من حملات متكررة ضده.وأضاف: «أقول لهؤلاء إن أخطر أنواع الفساد هو أن يترك الكاتب قلمه لغيره، ويكتفي هو بالتوقيع، والحقيقة أنني لا أريد أن أرد على هؤلاء لأنهم مجرد أدوات».يذكر أن هيكل كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، كما أنه أول وزير للإعلام بعد ثورة 25 يناير في حكومة الدكتور عصام شرف.