تعرّضت ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السوري السبت، إلى هجوم هو الأول من نوعه منذ اندلاع النزاع السوري، تسبّب بحريق ضخم فيها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. حسب ما نقلته قناة العربية.

وأشارت إلى تأكيد وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة النفط، أن حريقا اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مدينة بانياس الساحلية بعد تعرضها «لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية».

وأشارت الوكالة في وقت لاحق إلى «إخماد الحريق الذي نشب بشكل كامل».

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: «إن انفجاراً ضرب ناقلة النفط الإيرانية قرب مصب النفط في بانياس الساحلية».

وأضاف ردا على سؤال: «ليس لدينا تأكيد إذا ما كان الهجوم إسرائيلياً لكن الناقلة قادمة من إيران».

كما لم يُؤكد المرصد سبب الإنفجار وما إذا كان ناجماً عن استهداف بطائرة مسيرة أو استهداف من البحر. ولم يفد بوقوع إصابات.