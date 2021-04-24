اعترف أمريكي يقطن في مدينة نيويورك بتهمة محاولة الانضمام إلى «داعش» أو جبهة النصرة في سورية. وفي حال إدانته، سيواجه إلفيس ريدزيباجيك (30 عاما) عقوبة السجن لنحو 20 عاما.وبحسب ما أورد موقع «hstoday» الإخباري اليوم (السبت)، أفادت وثائق المحكمة أن إلفيس بدأ يتواصل مع أحد قادة الفصائل التابعة لداعش أو جبهة النصرة أوائل 2015 للقتال ضمن صفوفهما.وأوضح أن جميع محاولاته لدخول الأراضي السورية عبر تركيا باءت بالفشل، ليقرر الرجل السفر إلى الأردن على أمل الدخول من هناك، فقبضت عليه السلطات الأردنية ورحلته إلى الولايات المتحدة. وقال مساعد المدعي العام جون ديميرز في وزارة العدل: "إن ريدزيباجيك أقر بالسفر إلى الخارج لمحاولة الانضمام لداعش وجبهة النصرة وتقديم الدعم المادي لهما".وأشارت رسائل أرسلت من حساب فيسبوك الخاص بالمتهم في أكتوبر من العام 2015 إلى أن ريدزيباجيك قال: «سيأتي وقت لا يقول فيه الناس سوى الله أكبر»، معترفاً أنه كان مستعداً لتفخيخ نفسه بالقنابل لو أنه تمكن من دخول سورية.