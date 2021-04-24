شدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهاب خصوصا تنظيم «داعش» لتضييق الخناق على أنشطتهم الإرهابية، مؤكدا أن القضاء على التنظيم يتطلب تعاوناً دولياً. وأفاد المرصد في تقريرأصدره اليوم (السبت) أنه مع بداية عام 2021 نشط التنظيم نشاطًا ملحوظًا مرة أخرى في سورية والعراق بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي واختيار أبو إبراهيم القرشي خليفة له، إذ نفذ أكثر من 15 عملية إرهابية أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، كما نفذ عملية إرهابية في موزمبيق قتل فيها نحو 60 شخصا.وأكد أن التنظيم لن يعود كما كان عليه في 2014 و2015، من حيث سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي، إلا أنه لا يزال موجودًا بوصفه تنظيمًا، لافتا إلى أن تقرير الأمم المتحدة في يناير 2020 حذر من تنامي خطورة التنظيم الإرهابي في سورية والعراق.وذكر أن من عوامل استمرار «داعش» القوة المادية التي استولى عليها إبان سيطرته في سورية والعراق.