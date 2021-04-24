في انتهاك جديد للسيادة وعلاقات الجوار، أطلق الجيش التركي عملية عسكرية برية جديدة ضد «حزب العمال الكردستاني» في منطقة متينا شمال العراق.ودخلت قوات خاصة تابعة للجيش التركي إلى عمق الأراضي العراقية بمسافة 9 كيلومترات وأقامت نقاطا عسكرية جديدة في محافظة دهوك، إضافة إلى إسناد من قبل طيران الجيش التركي فوق المنطقة، بحثاً عن مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني، بحسب ما أعلنت اليوم (السبت)، وسائل إعلام كردية.وقالت وسائل إعلام تركية، إن قوات خاصة تركية، هبطت في المنطقة بواسطة مروحيات هيلوكوبتر«، واستهدفت مواقع لعناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة.وتقوم القوات التركية بين فترة وأخرى بعمليات مشابهة في شمال العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الذي تُصنفه تركيا تنظيماً إرهابياً، فيما تتواجد القوات التركية في بعض مناطق شمالي العراق بشكل دائم، وفق اتفاقيات مبرمة مع الجانب العراقي في عام 1995.وأكدت تقارير إخبارية تركية إنزال وحدات قوات خاصة تابعة للجيش التركي في هذه المنطقة تحت غطاء مقاتلات «إف-16» وطائرات مسيرة ومروحيات عسكرية ومدفعية.