في محاولة لمواجهة تقدم قوات سورية الديمقراطية، لجأت قوات النظام السوري إلى إغلاق حاجز الجزيرة في مدينة حلب ذات الأغلبية الكردية أمام الأهالي للضغط على قوات «الأسايش» التابعة لسورية الديمقراطية «قسد» في القامشلي، وانتشرت دوريات في حي الأشرفية للتدقيق في الهويات وتفتيش المواطنين والتضييق عليهم. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت)، عن طوابير من السيارات أمام حاجز العوارض الذي تتمركز عليه قوات النظام للتفتيش الدقيق والتضييق على أهالي حيي الأشرفية والشيخ مقصود، والضغط على «الأسايش» التي تشتبك مع مليشيا تابعة للنظام في القامشلي. وحذرت مصادر المرصد السوري من أن قوات النظام تتجهز لتطبيق حصار على منطقة الشهباء بحلب الذي يشكل معظمَ سكانه الكرد السوريون ونازحو عفرين بريف حلب. ووفقاً لمصادره فإن قوات النظام قطعت الطريق الواصل ما بين مدينة حلب ومنطقة الشهباء، ومنعت وصول المواد الغذائية والمحروقات إليها، تزامناً مع الأحداث التي شهدتها مدينة القامشلي.