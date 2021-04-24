كشفت مصادر تونسية أن قاتل الشرطية الفرنسية التونسي جمال قرشان اتصل بشخص في سوسة قيد المتابعة الأمنية. وأعلنت المصادر اليوم (السبت) أن الأمن التونسي اعتقل شخصاً كان على علاقة بمنفذ هجوم جنوب باريس. وقال إن الأمن يباشر التحقيق مع أفراد عائلة قاتل الشرطية الفرنسية.وأفادت مصادر أمنية وقضائية فرنسية بأن التونسي قرشان قاتل الشرطية طعناً (الجمعة) عند مدخل دائرة الشرطة في منطقة رامبوييه قرب العاصمة باريس يتحدر من مدينة مساكن التابعة لمحافظة سوسة (شرق تونس)، ويبلغ من العمر 36 عاما.وقالت وسائل إعلام فرنسية إن منفذ عملية الطعن قدم إلى فرنسا سنة 2009، وحصل سنة 2019 على رخصة إقامة استثنائية، ثم حصل في ديسمبر 2020 على بطاقة إقامة صالحة إلى غاية ديسمبر 2021.يعمل قرشان سائق توصيل ويقطن بمنزل في مدينة رامبوييه التي انتقل إليها بعد إقامته في منطقة فال دومار، وهو مجهول لدى المصالح الأمنية للشرطة وأجهزة المخابرات.وأظهرت صفحته على موقع «فيسبوك» شغفه بالأنشطة الخارجية والتجوال والترفيه، ولكن منذ شهر أبريل 2020، التي تزامنت مع فترة الحجر الصحيّ، أصبح ينشر بصفة تكاد تكون يومية تدوينات حول الصلاة، وآيات، وأذكارا قرآنية وأشاد ببعض الدعاة. وبعد عملية الطعن احتجزت الشرطة الفرنسية 3 أشخاص من الدائرة المحيطة بقرشان.