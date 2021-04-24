ينتظر الأرمن اليوم (السبت) أول إقرار أمريكي بتعرضهم للإبادة الجماعية على أيدي الدولة العثمانية. وكشفت مصادر أمريكية رسمية نيّة الرئيس جو بايدن وصف المجازر التي ارتكبت بحق الأرمن قبل 106 سنوات بـ«إبادة جماعية»، وهو ما تعارضه أنقرة بشدة وتقف ضده باستمرار.ومن المتوقع أن يستخدم بايدن وصف «الإبادة الجماعية» في بيان البيت الأبيض الذي سيصدر اليوم، بحلول ذكرى المجازر الأرمنية التي يحييها الأرمن داخل أرمينيا وفي الشتات يوم 24 أبريل من كل عام. وستعد الخطوة المرتقبة نصراً للأرمن الذين يطالبون بالعدالة لأجدادهم الذين قُتِلوا في عام 1915 على يد «السلطنة العثمانية» حينها.وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس بايدن أبلغ نظيره التركي رجب أردوغان عزمه الاعتراف بإبادة العثمانيين للأرمن. وكانت الخارجية الأمريكية أكدت في وقت سابق أن واشنطن ستعلن موقفها من القضية.وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت أن بايدن سيعترف بإبادة الأرمن على يد العثمانيين، متجاهلا بذلك الاعتراضات التركية.ومن المرجح أن يؤدي وصف الرئيس الأمريكي للمجازر الأرمنية بالإبادة الجماعية إلى مزيد من التوتر بين واشنطن وأنقرة، خصوصا أن العلاقات بين كلا البلدين تدهورت مراراً في السنوات الماضية على خلفية شراء أنقرة منظومة دفاع جوي روسية الصنع إس ـ 400، التي انتهت بحذف أنقرة من البرنامج.