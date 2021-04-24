يطلق ناشطون يمنيون الليلة حملة إلكترونية واسعة لدعم صمود أبناء محافظة مأرب ومواجهتهم لمشروع إيران الإرهابي المدمر الهادف إلى قتل الإنسان وتدمير البلاد.وأفاد بيان أصدره المنظمون بأن الحملة التي تنطلق على كل شبكات التواصل الاجتماعي في الساعة العاشرة مساءً تحمل وسم (#مارب_تواجه_مشروع_ايران) وبمشاركة واسعة من ناشطين وصحفيين وإعلاميين وسياسيين يمنيين ومن مختلف شرائح المجتمع اليمني التواق للاستقرار والتنمية والدولة المدنية. وشدد البيان على أن دعم صمود وانتصار محافظة مأرب مسؤولية كل الشعب اليمني خصوصاً في ظل الدعم الإيراني المطلق للمليشيا الإرهابية والتأجيج الواضح للصراع.ولفت المنظمون إلى أن الحملة تهدف إلى إظهار حالة الالتفاف والتلاحم الشعبي والرسمي، ودعم تحالف دعم الشرعية للجيش والمقاومة، وإبراز الدور المحوري الذي تقوم به مأرب وهي تواجه اعتداءات إيرانية واضحة وصريحة. وأكدوا أن تكثيف إيران تشدقها بدعمها لمليشيا الحوثي والتشجيع على الإرهاب والعنف وإفشال كل جهود السلام يحتم على كل أبناء اليمن الوقوف صفاً واحداً.وأوضح البيان أن المعركة اليوم بين إيران الدولة الإرهابية والشعب اليمني الذي يمثل العرب والمسلمين من أقصاهم إلى أقصاهم، مشددين على ضرورة دعم الدولة والدعوة لتحريك كل الجبهات وإفشال المشروع الإرهابي الإيراني.