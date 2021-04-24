عثر الجيش الإندونيسي على الغواصة الغارقة التابعة له التي فقد الاتصال بها قبالة سواحل بالي «الأربعاء» الماضي، على عمق 850 متراً. وأكد الجيش في بيان اليوم (السبت)، أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل الغواصة، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها انقضت.وجابت طائرات وسفن الإنقاذ البحر شمال بالي، إذ وصلت عملية البحث عن غواصة إندونيسية مفقودة على متنها 53 من أفراد الطاقم إلى مرحلة عصيبة بسبب قرب نفاد إمدادات الأكسجين.ووفقاً لوزارة الدفاع فقد شيدت الغواصة التي تزن 1395 طناً في ألمانيا عام 1977، وانضمت للأسطول الإندونيسي في 1981. وخضعت لصيانة استغرقت عامين انتهت في 2012 في كوريا الجنوبية.وقال مسؤولون إن البحث الجوي أسفر عن اكتشاف بقعة نفط بالقرب من موقع الغواصة الأصلي. وذكرت البحرية أن بقعة النفط قد تشير إلى أن الغواصة تعرضت لضرر أو قد تكون إشارة من الطاقم.