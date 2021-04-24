ندّدت منظّمات نسائية إيرانية في ثلاث دول أوروبية أمس (الجمعة) بانتخاب إيران هذا الأسبوع عضواً في «لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة»، معتبرة هذه العضوية التي تستمر لأربع سنوات «إهانة لجميع النساء الإيرانيات».

وفي بيان مشترك صدر أمس قالت المنظّمات الثلاث وهي: «جمعية النساء الإيرانيات في فرنسا» و«جمعية المرأة الإيرانية في السويد» و«جمعية النساء الديموقراطيات الإيرانيات» في إيطاليا بالإضافة لـ«جمعية النساء الديموقراطيات الإيرانيات» في إيطاليا: «نحن الموقّعين أدناه، الجمعيات النسائية، نعتبر انتخاب النظام الإيراني الكاره للنساء إلى أقصى الحدود عضواً في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة إهانة لجميع النساء الإيرانيات، الضحايا الرئيسيات لهذا النظام خلال العقود الأربعة الماضية».

والثلاثاء انتخب «المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة» إيران عضواً في «لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة» لولاية مدّتها أربع سنوات تبدأ عند انعقاد الاجتماع الأول للدورة السابعة والستين في 2022.

و«لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة» هي الهيئة الحكومية الدولية الأساسية المكرّسة حصراً لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.