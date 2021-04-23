بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات إثر تحطم طائرة روسية فوق سيناء أواخر عام 2015، اتفقت القاهرة وموسكو على استئناف حركة الطيران الكاملة بين البلدين بما فيها مطارا الغردقة وشرم الشيخ. وتلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الجمعة)، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.ورحب الرئيس المصري باستئناف حركة الطيران، معرباً عن التطلع إلى أن يمثل ذلك القرار قوة دفع فعالة في اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعزز من حركة الأفراد والوفود السياحية المتبادلة بينهما. فيما أعرب الرئيس الروسي عن حرص بلاده على تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر، مشيداً بالشراكة الممتدة بين البلدين الصديقين، وبالإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.