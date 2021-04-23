أدانت مملكة البحرين بشدة محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية وانتهاك القانون الدولي الإنساني، بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة (مفخخة) باتجاه مدينة جيزان، وطائرة أخرى باتجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، موقف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيدة في الوقت نفسة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير هذه الطائرات.