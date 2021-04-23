في أول صدام مع الحكومة، اعتبر مجلس الدولة الليبي، اليوم (الجمعة)، أن إلغاء الاتفاق مع تركيا ليس من اختصاص الحكومة. وقال مجلس الدولة لحكومة عبد الحميد الدبيبة: نحترم الاتفاقيات مع تركيا بشقيها السياسي والعسكري. وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أكدت أن بلادها مصممة على انسحاب تركيا من بلادها، وأنهم سيطلبون من كل الدول التعاون لإخراج القوات الأجنبية من أراضيهم.وشددت المنقوش على ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار وخروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار. وقالت المنقو، بمناسبة زيارتها لإيطاليا وهي الأولى لدولة أوروبية: نرحب بافتتاح قنصلية إيطاليا في بنغازي. نتمنى أن تكون بداية صفحة جديدة بين البلدين.وتحدثت عن أن العلاقات إيجابية مع دول الجوار، مؤكدة أن السلام والأمن في ليبيا يمثلان أولوية بالنسبة لنا، وشددت على أن الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لا يمكن أن يترجم إلى نجاح إذا لم تتحقق شروط الأمن والاستقرار.وطالبت الوزيرة بدعم بلادها من خلال مجلس الأمن لإجراء الانتخابات، وقالت: يجب أن تكون لدينا بنية تحتية للأمن والاستقرار تتيح لنا التطلع إلى المستقبل. لدينا إرث ثقيل من الحروب والمخلفات العسكرية ونحتاج إلى سنوات من العمل لمداواة الجروح. وعبرت المنقوش عن الأمل في إعادة فتح المجال الجوي بين إيطاليا وليبيا، وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال، وتوقيع اتفاقية مستقبلية لتسليم الليبيين المحكوم عليهم إلى إيطاليا.