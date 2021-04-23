أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أن قرار مليشيا الحوثي مرهون بالنظام الإيراني الذي يستخدمها لتنفيذ أجندته الخبيثة في سبيل زعزعة استقرار اليمن والإقليم. وقال خلال اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هينزل اليوم (الجمعة): إن استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية في مأرب يرسل إشارة واضحة بأنها غير مهتمة وليست جادة بتحقيق أي تقدم في عملية السلام.وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أضاف الوزير أنه على الرغم من المبادرات والتنازلات التي قدمت في سبيل تحقيق السلام، ما زالت المليشيات الحوثية مستمرة في عدوانها وتصعيدها العسكري في مأرب ضد المدنيين والنازحين. وجدد موقف حكومة اليمن الداعم للجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام العادل والمستدام والمبني على المرجعيات الثلاث.بدوره، وصف السفير الأمريكي التصعيد العسكري في مأرب بأنه يشكل تهديداً لجهود السلام الحالية، مجدداً التزام الولايات المتحدة بمواصلة الجهود لدعم عملية السلام وإنهاء الحرب في اليمن.