صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم (الخميس)، على مشروع قانون من شأنه أن يعترف بواشنطن العاصمة بصفتها الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة.

وتم تمرير التشريع بأغلبية 216 صوتا مع المشروع مقابل 208 أصوات ضده ومعظمهم من الجمهوريين.

ولا يزال التشريع بحاجة لمصادقة مجلس الشيوخ، المنقسم بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين (50 عضوا لكل منهما)، فيما يجب أن يوافق عليه 60 سيناتورا من أجل أن يصبح نافذا.

وتتمتع العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي بوضع فريد في الولايات المتحدة، فهي لا تنتمي إلى ولاية واحدة، بل تضم أجزاء من ولايتي فرجينيا وماريلاند، كما أنها تقع تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية مباشرة ولا تتبع أيا من الولايات، ورغم أن لها رئيس بلدية ومجلسا بلديا، إلا أن الكونغرس له السلطة العليا على المدينة، ويمكنه إلغاء القوانين المحلية.