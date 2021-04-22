أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم (الخميس) أن البابا فرنسيس وعده بزيارة لبنان بعد تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً في تغريدات على حسابه في «تويتر» بعد زيارته للفاتيكان أنه شرح للبابا المشكلات التي يعاني منها لبنان وطلب منه تقديم المساعدة.

وقال الحريري، إن البابا حريص على العيش المشترك في لبنان، موضحاً أن المبادرة الفرنسية قائمة حتى الآن وأظن أن الفاتيكان يعلم أكثر من الجميع أساس المشكلة في لبنان.

وذكر الحريري أن الأوضاع صعبة جدا في لبنان قائلاً: «نحن في وضع سيئ للغاية لكن تشكيل الحكومة سيساعد على وقف الانهيار إلا أن البعض يريد انهيار لبنان للبقاء في السياسة».

وفتح الحريري النار علنا على رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل، متهماً إياه بعرقلة تشكيل الحكومة قائلاً: «عرقلة تشكيل الحكومة تتعلق بمشكلات خارجية لدى جبران باسيل وحلفائه»، مضيفاً: «أنا لا أزور الدول الخارجية للسياحة بل للعمل ومساعدة لبنان ولكن يمكن هم من يعملون سياحة بالقصر الجمهوري».