تواصل مليشيا الحوثي اقتحاماتها لمنازل اليمنيين والتنكيل بهم وسرقة محلاتهم ومزارعهم، إذ اقتحمت أمس (الأربعاء) قرية بيت الجبر بمحافظة ذمار واختطفت ثلاثة من أبنائها.

ووصف يمنيون اقتحاماتها للقرية ولعدد من المناطق في ذمار وصنعاء وعمران أنه يأتي في إطار سياسة التضييق والتنكيل الممنهجة التي تتبعها مليشيا الحوثي في التعامل مع المواطنين في جميع مناطق سيطرتها بهدف ترهيبهم وإخضاعهم.

وكانت المليشيا اقتحمت مسجد أهل السنة والجماعة في محافظة ذمار وأغلقت المسجد والمركز وطردت الطلاب الذي كانوا يتلقون التعليم فيه وذلك بعد يومين من اقتحام مركز دار الحديث في مديرية الحداء وطرد الطلاب، كما اقتحمت الجامع الكبير في قرية حورور بمديرية ميفعة عنس وأغلقت مسجد السعيد وسط مدينة ذمار.

من جهة أخرى، كشف موظفون حكوميون أمس عن استيلاء وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب مسفر النميري ونائبه محمد الشامي على 600 مليون ريال يمني (نحو 4 مليون ريال سعودي) من إيرادات قطاعات الوزارة المختلفة التي تعد من كبريات المؤسسات الإيرادية في اليمن، مبينة أن القياديين الحوثيين حولوا المبالغ إلى حساباتهم الخاصة في بنك التسليف الحكومي.

وتأتي عملية سرقة الإيرادات في الوقت الذي يدخل الموظفون الحكوميون عامهم السادس دون مرتبات ويواجهون أزمات عصيبة.