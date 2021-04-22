أكد المجلس العربي للمياه أن تحقيق الأمن المائي للدول العربية بات أمراً مصيرياً لبقاء الشعوب على قيد الحياة، معتبراً أن أي مساس بالأمن المائي هو مساس بالأمن القومي.وطالب رئيس المجلس العربي للمياه وزير المياه المصري السابق الدكتور محمود أبوزيد بضرورة الإسراع في تنفيذ مخطط شامل للتحرك على المستويين القطري والقومي وفق إستراتيجيات تضمن مواجهة العجز المائي العربي، وتلبية الاحتياجات من المياه في المستقبل، مع تحقيق إدارة سليمة للموارد المائية العربية المتاحة وضمان تنمية مستدامة.وحذر أبوزيد، في الفعالية التي عقدها المجلس العربي للمياه للاحتفال باليومين العالمي والعربي للمياه تحت شعار «حافظ على المياه لتحقيق الاستدامة - تثمين قيمة المياه»، من تداعيات التعنت الإثيوبي بالاستمرار في بناء سد النهضة لنتائجه الخطيرة على دولتي المصب «مصر والسودان» وعلى المنطقة بأكملها.ودعا أبوزيد في كلمته إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة والاتحاد الإفريقي، والمجتمع الإسلامي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة لوقف عملية الملء الثاني للسد في يوليو القادم؛ نظراً لوضع مصر والسودان المائي الحرج حال إتمام عملية الملء دون اتفاق ملزم يحفظ حقوق دولتي المصب المائية.وقال رئيس المجلس: «إن قيمة المياه أكثر بكثير من مجرد سعرها، فالمياه لها قيمة هائلة ومركبة، لنا ولأسرنا ولثقافتنا ولصحتنا ولتعليمنا، ولاقتصادنا ولسلامة بيئتنا الطبيعية».