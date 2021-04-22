ربما يكون الجنرال محمد ديبي نجل الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي قتل في مواجهات دامية مع المتمردين، على موعد مع خلافة والده في حكم البلاد، إذ أعلن ميثاق انتقالي نشر أمس (الأربعاء) على الموقع الإلكتروني للرئاسة التشادية، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي سيتولى مهام رئيس الجمهورية.والجنرال محمد ديبي ضابط في الجيش التشادي، ويترأس المديرية العامة لجهاز الأمن لمؤسسات الدولة، المعروفة لدى التشاديين بالحرس الرئاسي. وسيكو البالغ من العمر 37 عاماً «القائد الأعلى للقوات المسلحة».وحل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة نجل الرئيس الراحل، الحكومة والجمعية الوطنية، متعهداً بتشكيل مؤسسات جديدة بعد انتخابات «حرة وديمقراطية» تجرى بعد عام ونصف العام. كما عين محمد ديبي بموجب مرسوم وقعه بنفسه 14 جنرالاً، إضافة إليه أعضاء في المجلس الانتقالي اختارهم من الحلقة المقربة من الرئيس الراحل.وأكد المجلس العسكري في تشاد، مواصلته العمل على مكافحة الإرهاب، وقال في مؤتمر صحفي، إنه يضمن الالتزام بالمواثيق الدولية، وشدد على أنه سيسلم السلطة لحكومة مدنية.وجدد المجلس الدعوة للحوار بين مختلف الأطراف المتنازعة في البلاد، والاستمرار في العمل على مكافحة الإرهاب.