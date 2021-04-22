فيما نددت واشنطن والمعارضة السورية بما اعتبرته «مسرحية هزلية» تستهدف ترسيخ حكم بشار الأسد، قدم رئيس النظام السوري أمس (الأربعاء) أوراق ترشحه لولاية ثالثة في الانتخابات المقررة في 26 مايو.وأفاد رئيس البرلمان السوري حموده صباغ بأنه تلقى 3 كتب من المحكمة الدستورية العليا تعلمه بتقديم كل من بشار الأسد، ومهند نديم شعبان، ومحمد موفق صوان طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية.وكان مجلس الشعب السوري أعلن 26 مايو القادم موعدا للانتخابات الرئاسية، في ثاني انتخابات تجرى خلال سنوات الحرب التي اندلعت عام 2011، كما ستجرى الانتخابات في السفارات في الخارج في 20 مايو. وتسلم الأسد السلطة في يوليو عام 2000 بعد رحيل والده حافظ الأسد في استفتاء كان فيه المرشح الوحيد، كما خاض الانتخابات وحيداً للمنصب الرئاسي عام 2007، وفي المرتين فاز بأكثر من 97% من الأصوات لكنه عاد وترشح رغم الحرب ورفض الشعب السوري عام 2014 وكانت الانتخابات التعددية الأولى.