بادرت السفارة الأمريكية في العاصمة تونس إلى نفي اتهامات وجهها نائب من حركة النهضة في تونس، زعم فيها أن واشنطن قدمت دعما للحملة الانتخابية التي أوصلت قيس سعيد إلى قصر قرطاج.

وشددت السفارة الأمريكية في تونس، عبر حسابها على «تويتر»، أنها لم تقدم أي تمويل لحملة قيس سعيد الانتخابية، خلال سباق الرئاسة.

وأوردت التغريدة أن الولايات المتحدة تعيد تأكيدها من جديد على احترام وحدة وسيادة الديمقراطية التونسية.

وجاء التوضيح الأمريكي بعدما نشر النائب راشد الخياري المحسوب على «ائتلاف الكرامة»، الجناح العنيف لحركة النهضة، مقاطع فيديو قال فيها إن قيس سعيد تلقى دعما وتمويلا خارجيا لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019.