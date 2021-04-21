أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الأربعاء)، بأن إيران تعتزم تركيب أربع مجموعات أخرى من أجهزة الطرد المركزي IR-4 في منشأة نطنز.

وأوضح تقرير للوكالة اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء أن إيران نصبت بالفعل مزيدا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة IR-2M وIR-4 في منشأة نطنز.

وأشار التقرير إلى وجود ما يصل إلى 1044 جهاز طرد مركزيا من طراز IR-2M فضلا عن 348 جهاز طرد مركزيا من طراز IR-4 مركبة في المنشأة، لافتا إلى أن «البعض من أجهزة الطرد المركزي هذه قد تم استخدامها».

وكان تقرير الوكالة الصادر في 1 أبريل أشار إلى أن إيران تستخدم 696 جهاز طرد من طراز IR-2m و174 جهازا من طراز IR-4.