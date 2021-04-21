أطاحت قضية فساد بروهسار بيكجان وزيرة التجارة في حكومة الرئيس رجب أردوغان، وكشف مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم (الأربعاء)، عن تعيين محمد موش وزيرا جديدا للتجارة. وأضاف المرسوم، أنه تم إقالة روهسار بيكجان من المنصب دون توضيح السبب. واختار أردوغان أيضا ديريا يانيك وفيدات بيلجين لتولي وزارتين مستحدثتين هما الأسرة والعمل بحسب المرسوم. وتزامنت الإطاحة بوزيرة التجارة مع اتهامها بالفساد وممارسة المحسوبيات، عبر تفضيل شركة زوجها، وتقديمها في بعض المناقصات الحكومية.ووجهت أصابع الاتهام لوزارة التجارة بشراء مطهرات ومعقمات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين مملوكتين لزوج وزيرة التجارة، بحسب ما ذكرت قناة «أودا تي في».وكان النائب علي أوزتونج من حزب الشعب الجمهوري المعارض، طلب وضع تلك المسألة على جدول أعمال البرلمان، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، طالبا سؤال الوزيرة رسميًا عما إذا كانت تلك الصفقة تتوافق مع القواعد التي تحكم عقود وصفقات الدولة. وطالب بمعرفة ما إذا كانت الوزيرة متورطة بأي شكل من الأشكال، عبر الطلب من الأجهزة المعنية بوزارتها إبرام مثل تلك الصفقات مع شركة زوجها.