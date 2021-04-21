كشف استطلاع للرأي اليوم (الأربعاء) أن النسبة الأكبر من الفلسطينيين سيصوتون في الانتخابات الرئاسية المقبلة للقيادي المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي مروان البرغوثي، في حين ستحظى حركة فتح بنسبة أعلى من الأصوات في الانتخابات التشريعية.وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فريديريش إيبرت الألمانية، حصول البرغوثي على 33,5% من الأصوات مقابل 24,5 % للرئيس أبو مازن، فيما رئيس حركة حماس إسماعيل هنية على 10,5% فقط.ويقضي البرغوثي خمسة أحكام بالسجن على خلفية أتهامهات إسرائيلية له بالوقوف وراء العديد من الاعتداءات ضد قواتها خلال الانتفاضة الثانية (2000 - 2005)، وتجري الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى منذ 15 عاما، في 22 مايو القادم على أن تعقد الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو.ومنح 25,3 % من المستطلعة آراؤهم أصواتهم لقائمة حركة فتح برئاسة القيادي محمود العالول، وجاءت غالبية الأصوات من قطاع غزة الذي تديره حماس بواقع 28,7% و23,1% الضفة الغربية.وعزا مدير مركز القدس للإعلام والاتصال غسان الخطيب ذلك إلى أسباب عدة أبرزها عدم تحديد نسبة كبيرة من المستطلعين لموقفهم لأسباب أمنية خاصة في الوقت الذي تعتقل فيه إسرائيل مرشحي حماس.أما قائمة الحرية برئاسة البرغوثي والقيادي المفصول من حركة فتح ناصر القدوة، فجاءت في المركز الثاني بنسبة 13%، في حين سيصوت 8,2 % لقائمة «القدس موعدنا» التابعة لحركة حماس.وشارك في الاستطلاع الذي أجري في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي قطاع غزة خلال الفترة 3 إلى 13 الشهر الجاري، 1200 شخص، متوقعاً أن تكون المشاركة في الانتخابات التشريعية عالية لتصل إلى 74,2 % مقابل 25,8% قالوا إن مشاركتهم غير محتملة.وبرر 66% من المستطلعين امتناعهم عن المشاركة، بعدم القناعة بجدوى الانتخابات وبالمرشحين.