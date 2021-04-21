يواصل الجيش الإندونيسي البحث عن غواصة فقدت وعلى متنها 53 شخصا، خلال تدريب على هجوم بطوربيد قبالة جزيرة بالي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش جوليوس ويدجوجونو أن الاتصال انقطع بالغواصة كيه ار اي نانجالا 402 - ألمانية الصنع على بعد 95 كيلومترا شمال بالي في الساعات الأولى من اليوم.

وسعى الجيش الإندونيسي للحصول على مساعدة من سنغافورة وأستراليا لتحديد موقع الغواصة.

وقالت وزارة الدفاع إن المراقبة الجوية بواسطة مروحية رصدت تسرب زيت في الموقع الذي شوهدت فيه الغواصة أخر مرة، مؤكدة أن البحث لا يزال جاريا باستخدام سفينتين بحريتين مزودتين بأجهزة سونار المسح الصوتي الجانبي.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أناترا) عن قائد الجيش هادي تياهيانتو قوله «انقطع الاتصال بالغواصة كيه آر نانجالا 402 على بعد نحو 60 ميلا بحريا من جزيرة بالي ولا يزال البحث جاريا عنها».

وأضاف: «تم إرسال العديد من السفن التي لديها أدوات بحث تحت الماء للعثور على الغواصة الألمانية الصنع وطلبنا المساعدة من سنغافورة وأستراليا لتحديد موقع الغواصة المفقودة التي تقل 53 شخصا».

ولفت إلى أن الغواصة كانت في مهمة تدريبية عندما فُقد الاتصال بها قرب جزيرة بالي.