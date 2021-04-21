في تأكيد على توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو، طالبت روسيا رسميا 10 موظفين في السفارة الأمريكية في موسكو بمغادرة أراضيها نهاية اليوم (الأربعاء) ردا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة أخيرا.وأكدت الخارجية الروسية أنها سلمت نائب رئيس البعثة الأمريكية بارت غورمان خلال استدعائه إلى الوزارة مذكرة تنص على إعلان الموظفين العشرة المذكورين في سفارة واشنطن شخصيات غير مرغوب فيها. وبحسب هذه المذكرة، يتعين على هؤلاء الدبلوماسيين الأمريكيين مغادرة الأراضي الروسية نهاية اليوم 21 أبريل.ولفتت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يمثل ردا بالمثل على «الخطوات الأمريكية العدائية بحق عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك تم إعلانهم شخصيات غير مرغوب فيها بشكل غير مبرر».وأكدت أنها ستتخذ خطوات جديدة ستأتي قريبا ضمن إطار مجموعة إجراءات الرد على الموجة الأخيرة من العقوبات الأمريكية غير القانونية التي أعلنتها الخارجية في 16 أبريل.ووسط تفاقم الأزمة في العلاقات بين موسكو وواشنطن، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الكرملين نصح السفير الأمريكي بالتوجه إلى واشنطن بهدف إجراء «مشاورات جادة» مع حكومته، مماثلة لتلك التي يجريها في موسكو حاليا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف.