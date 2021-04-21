هدد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف بإعادة النظر في آفاق التعاون العسكري التقني مع تركيا في حال توريد أنقرة طائرات حربية مسيرة لأوكرانيا، مؤكداً في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم (الأربعاء)، بعد توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالته السنوية إلى البرلمان، أنهم سينظرون في الأمر بشكل محدد في كل حالة محددة.ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله: «إن تصدير المنتجات الحربية التركية إلى دول أخرى معادية لروسيا أمر خطير».وأضاف أن السلطات التركية والروسية ستناقشان القضية من خلال قنوات اتصال ثنائية خاصة، محذرا من أن تحليق طائرات قتالية تركية في سماء منطقة دونباس، مسرح النزاع المسلح بين السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك غير المعترف بهما، سيؤدي إلى الكثير من المشكلات.واشترت أوكرانيا من تركيا في عام 2019 عددا من طائرات «بيرقدار» بقيمة 69 مليون دولار، وفقا لمعلومات غير رسمية، وتخطط كييف لتزويد هذه الطائرات بقنابل MAM-L عالية الدقة التي تصنعها شركة Roketsan التركية.