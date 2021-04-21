صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم (الأربعاء) على تجريد سورية من حقوقها في الهيئة بعدما أكد تقرير مسؤولية نظام الأسد عن عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.وحظي الاقتراح الفرنسي بتأييد الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق حقوق وامتيازات دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.وقال رئيس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي خوسيه أنتونيو زابالغويتيا تريخو: «على ضوء هذه النتيجة تم تبني مشروع القرار».وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها، وفي طليعتها سورية وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت، وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.ويتهم النظام السوري باستخدام غاز السارين والكلور في 3 هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس 2017.