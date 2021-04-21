في تهديد غير مباشر للغرب بعد التوتر المتفاقم بين موسكو وواشنطن والدول الأوروبية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: موسكو سترد بطريقة قاسية وسريعة على أي استفزازات خارجية بعد الشكوى من استمرار حصول أعمال غير ودية ضدها دون جدوى.وتمنى بوتين في خطاب حالة الاتحاد السنوي اليوم (الأربعاء) ألا يتجاوز الغرب «الخطوط الحمراء» الروسية. وتوجه إلى كبار المسؤولين والمشرعين من مجلسي البرلمان مشدداً على أن بلاده سعت جاهدة لإقامة علاقات طيبة مع كل الدول.وتوترت العلاقات خلال الفترة الماضية بين الكرملين والاتحاد الأوروبي وأمريكا بسبب ملفات ساخنة عدة على رأسها الحشد العسكري شرقي أوكرانيا، وحرب طرد واستدعاء السفراء بين الأطراف، فضلاً عن قضية المعارض ألكيسي نفالني، مروراً باتهامات التجسس والتدخل في الانتخابات التي وجهتها واشنطن إلى موسكو.وكانت الخارجية الروسية قالت إن أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي يواصلان الاستعدادات العسكرية، وطالبتهما بالإحجام عن الأفعال التي قد تقود إلى تصعيد.فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي إلى لقاء في منطقة دونباس لإجراء محادثات بهدف إنهاء الصراع وتهدئة التوتر بين الجارتين.